Chiuso l'acquisto Le Fée, ora la Roma veicolera le proprie energie per rinforzare l'attacco orfano di Lukaku e Azmoun (più Belotti, ceduto al Como), scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Messo in stand-by Omorodion (l'Atletico continua a chiedere 40 milioni), il nome che place a Ghisolfi è quello di Alexander Sorloth, attaccante del Villarreal quotato inizialmen te 38 milioni di euro (il valore della clausola rescissoria), ma che si può acquistare con 30. Un calciatore che ha incantato la Liga con i suoi 26 gol segnati. L'idea è quella di costruire un'offerta simile a quella recapitata al Rennes, abbassando la parte cash ma alzando quella dei bonus da corrispondere in un secondo momento. La trattativa tra i club proseguirà anche nei prossimi giorni, nessun problema invece con il calciatore che ha uno stipendio di "soli" 1,6 milioni. Ma il ds si guarda intorno alla ricerca di ulteriori alternative. Non solo Sorloth, quindi. Così nelle ultime ore in attacco è stato sondato il nome di Georges Mikautadze georgiano, attaccante classe 2000 del Me tz. Ha segnato tre gol a Euro 2024 e servito un assist. Complicato battere la concorrenza del Monaco ma la Roma monitora la situazione a fari spenti. Capitolo esterni offensivi: in alternativa a Chiesa piace Soulé ma Motta non vuole liberarsene e il prezzo del cartellinosi aggira sui 40 milioni. Ghisolfi vorrebbe regalare a De Rossi in tempi brevi anche un terzino sinistro. Ecco perché ieri è cominciato a (ri) circolare il nome di Gallo del Lecce, ma il nome non sembra riscuo- tere grande appeal dalle parti di Trigoria.