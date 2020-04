E’ Fonseca l’arma in più dopo lo stop

Stop forzato? Niente paura, la Roma – quando riprenderà il campionato – può giocarsi il jolly. Si chiama Paulo Fonseca, scrive Stefano Carina su Il Messaggero.

In serie A il tecnico portoghese – avendo allenato tre anni in Ucraina dove il torneo si ferma per due mesi durante la pausa invernale – è l’unico a sapere come ripartire dopo interruzioni così lunghe. Un vantaggio in più – insieme al recupero della rosa – da giocarsi nella rincorsa alla Champions. Da allenatore dello Shakhtar, Paulo ha avuto sempre due costanti nelle ripartenze primaverili: difficoltà in Europa (tre eliminazioni su tre con Celta Vigo e Eintracht Francoforte in Europa League, con la Roma invece in Champions) ma una marcia in più nelle competizioni nazionali.

In Ucraina Fonseca ha vinto tre scudetti consecutivi proprio in virtù delle serie positive ottenute dopo lo pausa invernale. Lo scorso anno, Fonseca ottiene il suo score migliore nel post-stop. Vittoria del campionato e della Coppa d’Ucraina, con zero sconfitte.Ma soprattutto una serie di 6 successi consecutivi, divenuti 10 in 11 gare, che permettono di distanziare la Dinamo Kiev di 9 punti (82 a 73) dopo che nella prima parte del torneo le due squadre erano state vicinissime in classifica.

In coppa, il portoghese cala il tris vincendo 4-0 contro la sorpresa Inhulets. Riassumendo: tre double consecutivi, maturati nella seconda parte della stagione, che mettono fine al biennio di successi della Dinamo Kiev (2014/15-2015/16 ).

Numeri che lasciano ben sperare. Al ritorno in campo, sarà come ricominciare da zero. Avere la rosa nuovamente a disposizione, da far ruotare nel prevedibile tour de force (una gara ogni tre giorni) oppure da impiegare durante la partita (con la probabile modifica delle 5 sostituzioni), di certo aiuterà. Mai però, quanto avere Fonseca in panchina.