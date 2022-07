È arrivato anche Celik. José ha il vice Karsdorp: oggi la firma sul contratto

Nel primo pomeriggio di ieri Zeki Celik è atterrato a Fiumicino. Il terzo acquisto in casa Roma andrà a rinforzare la corsia di destra, regalando un'alternativa a Karsdorp. Al Lille sono stati versati 7 milioni e garantito il 15% sulla futura rivendita. Il turco ha sostenuto le visite mediche e oggi sarà ufficializzato: firmerà un contratto di quattro anni a due milioni a stagione. Non è escluso che possa beneficiare di qualche giorno di vacanza in più per gli impegni con la nazionale turca. Dopo Matic e Svilar, Celik è il terzo nuovo calciatore che Mourinho avrà a disposizione per il ritiro in Algarve. Classe '97, ha mosso i primi passi nel Bursaspor, ha un buon rendimento nella fase difensiva e piedi in grado di fornire cross interessanti al reparto offensivo. Un punto di riferimento per la squadra di Galtier con caratteristiche più difensive. È arrivato a Lille grazie a una intuizione degli scout di Luis Campos, nei quattro anni in Francia ha giocato 143 partite, realizzando 8 gol, vinto una Ligue One (2020/21) e una Supercoppa francese.