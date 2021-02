Dzeko rivuole posto e fascia. Zaniolo pronto a spingere

L’obiettivo dichiarato di Zaniolo è l’Europeo. Per raggiungerlo si è rimesso al lavoro dopo aver superato il Covid. Come riporta Stefano Carina su Il Messaggero, ieri ha svolto il primo allenamento in Trigoria, ma non è ancora tornato a correre sul campo. Per questo bisognerà aspettare lunedì. A marzo il dottor Fink sarà a Roma per la visita decisiva. Se arriverà il via libera, il numero 22 tornerà ad allenarsi parzialmente in gruppo. Il medico austriaco porta avanti un iter più conservativo rispetto ai colleghi. Il decorso è di 8 mesi. Ciò significa che il rientro in campo avverrà per i primi di maggio. Lui spera di avere il via libera per anticipare di una ventina di giorni.

Dzeko rincorre un posto da titolare per il match con l’Udinese. Torna in ballo anche il discorso fascia. Parte della squadra, con Pellegrini in primis, si è spesa affinché Edin torni a essere capitano. Difficile succeda domenica, più probabile dal Braga in poi.