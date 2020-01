Dzeko: “Ora abbiamo bisogno di punti più che dei miei gol”

Il primo a essere consapevole che qualcosa non va nella Roma è proprio Edin Dzeko. scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero.

“Ora abbiamo più bisogno di punti che di un gol di Dzeko. Ne ho fatti tanti e spero di farne più in futuro”, commenta Edin a Sky Sport nell’ambito dell’evento Pitti Uomo a Firenze.

Il bosniaco pone l’accento sul rendimento della squadra che sta lottando per un posto in Champions: “Con il Torino non siamo stati al nostro livello.Ultimamente abbiamo fatto grandi cose, come la vittoria a Firenze. Siamo tristi, ma non dobbiamo piangere. Ronaldo? È un grande giocatore,ma la Juve ha altri grandi campioni».