Dzeko, buona la seconda

Con l’Udinese tocca a Mayoral, contro il Braga a Dzeko. E via così, alternandosi, fino alla fine di marzo, con la sosta di primavera per il ritorno delle nazionali, scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero.

La tregua è stata firmata ma Edin non torna titolare inamovibile e Mayoral non è più la sua riserva. Fonseca li alternerà, cercando di ottenere il meglio da entrambi. Nonostante la pace, è rimasto il gelo. O quantomeno, i residui. Il bosniaco viene considerato come gli altri e il posto se lo deve guadagnare e secondo il tecnico non è il momento di farlo giocare insieme a Mayoral.

Da qui a fine marzo, la Roma affronterà molte squadre di seconda fascia, di scontri diretti ci sono quello con il Milan (28 febbraio) e con il Napoli (21 marzo), prima di andare in pausa. Per queste due occasioni, Fonseca conta di avere il miglior Dzeko. In mezzo ci sono i due scontri con il Braga, più altre due sfide in caso di passaggio del turno contro i portoghesi. Sull’argomento fascia da capitano, Fonseca per ora mantiene il punto, nonostante la squadra non abbia problemi a riconsegnarla a Dzeko.