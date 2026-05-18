Che Joya rivedere questo Dybala. Il gioco di parole è dovuto, perché un Paulo così alla Roma è mancato troppo. Rispetto a Parma, nel derby la scintilla gli scatta nella ripresa. Giocate di classe, serpentine: magia pura. Per fermarlo i giocatori della Lazio sono costretti a fargli fallo. Gli manca solo il gol, che sfiora su punizione: a impedirglielo la manona dell’esordiente Furlanetto. Da lì nasce però il calcio d’angolo su cui farà l’assist del 2-0 per Mancini. Al momento della sostituzione, i cori dello stadio sono solo per lui. Tutto questo - scrive Gabriele Spalletta su Il Messaggero - sotto gli occhi del suo agente, presente all’Olimpico. A Trigoria c’è Ryan Friedkin e per questo l’entourage dell’argentino si aspetta una chiamata per incontrarsi nei prossimi giorni. Sul piatto c'è un’offerta da 2 milioni di euro più alcuni bonus legati al rendimento. Sullo sfondo il Boca Juniors. O meglio, Leandro Paredes. Il centrocampista è l’unico a spingere per riabbracciarlo, perché offerte dal club di Buenos Aires non sono arrivate. Se per Dybala è ancora viva la possibilità di restare, diverso è il discorso per El Shaarawy. Il derby è stata la sua ultima partita all’Olimpico dopo dieci anni di Roma. L’addio lo aveva annunciato sui social venerdì. Nonostante la società fosse disponibile a discutere un eventuale rinnovo, il classe 1992 - che in questa stagione si aspettava più spazio - ha deciso di cambiare aria per tornare protagonista, magari al Genoa del suo amico Daniele De Rossi. Al triplice fischio il Faraone, visibilmente emozionato, ha ricevuto il saluto di quella che per anni è stata la sua gente. "Roma sarà sempre casa tua. Grazie di tutto", lo striscione esposto dalla Curva Sud. "È un grandissimo orgoglio e una grandissima soddisfazione essere qui e ricevere questo saluto", ringrazia Stephan nell’intervista dopo il giro di campo.