Dybala tiene in ansia la Roma

In ballo il derby ma soprattutto il Mondiale in Qatar. Lo stop dell'argentino non ci voleva

Dybala è un leone in gabbia. Ieri l’ecografia ha soltanto confermato ciò che sapeva: la lesione al quadricipite femorale . Per l’esame strumentale, riporta Il Messaggero, devono passare 48 ore dall’infortunio o anche di più perchè l’edema si deve asciugare del tutto. Se la Joya dovesse svolgere gli esami in giornata allora lo stop dovrebbe essere più breve. Si oscilla da una forbice di 20 giorni fino a 4-5 settimane .

In ballo il derby ma soprattutto il Mondiale in Qatar. Lo stop di Dybala non ci voleva per la Roma e per l’Argentina. L’affaticamento è arrivato dopo la partita contro il Betis. Ne ha parlato con le persone vicine ma come spesso capita, al richiamo del campo quando Mourinho gli ha chiesto se poteva giocare, non si è tirato indietro. Sulla vicenda non è da sottovalutare l’aspetto psicologico.