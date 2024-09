Dybala, Soulé e Baldanzi. I tre gioielli rigenerati dalla cura delle nazionali

Archiviata la pausa per le nazionali, la Roma è pronta per tuffarsi di nuovo sul campionato. Scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero, la sosta ha portato via da Trigoria 19 giocatori che in giro per il mondo hanno collezionato nel complesso 1513 minuti. Tommaso Baldanzi ha realizzato una tripletta in Under 21 contro la Norvegia. Dybala ha ritrovato la rete con l’Argentina dopo due anni e Soulé ha festeggiato la sua prima convocazione in nazionale maggiore senza però esordire. L’ex Empoli dopo aver smaltito un trauma contusivo nella zona lombo-sacrale è stato il protagonista assoluto con la maglia degli Azzurrini. Ora scalpita in vista della trasferta di Genova. Nelle prime tre partite è sempre entrato dalla panchina giocando in totale 64 minuti e mettendo a referto l’assist per Shomurodov contro l’Empoli (ad oggi l’unico gol segnato dalla Roma). Si trova a suo agio nel ruolo di mezzala e proprio a Marassi può tornare a giocare dal 1’. Vicino a Koné e Cristante c’è un posto vacante e Baldanzi è il favorito. Anche Paulo Dybala torna galvanizzato dalla nazionale. L’onore di aver indossato la dieci dell’Argentina di Messi e il gran gol contro il Cile che ha fatto bene al suo morale. Adesso va a caccia della rete perduta in Serie A: non segna dal 28 aprile, su azione addirittura dal 26 febbraio. Il Genoa è tra le sue vittime preferite. Sono undici le reti in 17 partite contro il Grifone di cui 7 a Marassi. Baldanzi e Dybala possono ritrovarsi insieme dall’inizio per la seconda volta da quando Tommaso è arrivato a Roma. È successo solamente nel match contro la Juventus terminato 1-1 a maggio. Chi invece può accomodarsi in panchina è Matias Soulé. È prevista un’altra staffetta tra lui e Dybala con il secondo favorito. Daniele De Rossi è stato chiaro: "In alcune partite è difficile vederli giocare insieme". Ha giocato tutte e tre le prime gare da titolare senza però trovare i guizzi mostrati la passata stagione a Frosinone. È pronto a mettersi a disposizione anche partendo fuori dalla formazione titolare e potrà essere un’arma in più per l’allenatore. De Rossi ha bisogno di tutto il gruppo soprattutto ora che le partite aumenteranno e ricomincerà l’Europa League.