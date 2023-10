Dybala si ferma un mese

La paura ha lasciato spazio ad un timido sospiro di sollievo. Perché dopo il brutto colpo ricevuto da Prati durante la partita contro il Cagliari, Dybala aveva temuto il peggio per il suo ginocchio sinistro, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Poi, rincuorato già in campo dal test del cassetto (trazione in avanti della tibia volto a verificare la stabilità dell'arto) che aveva dato esito negativo, ieri ha ricevuto le rassicurazioni che si attendeva. A seguito degli esami strumentali svolti in gran segreto, la diagnosi ufficiale ha confermato il problema al collaterale mediale. Lo scarno comunicato del club parla di "lesione distrattiva". Che in prognosi si traduce in un mese di stop. Soprattutto per un atleta come Paulo. Il rischio di ripercussioni muscolari agli adduttori e/o alla fascia lata della coscia sinistra per chi patisce un infortunio del genere sono infatti dietro l'angolo. E lo stesso Dybala ne sa qualcosa. Due anni fa aveva subito uno stop analogo quando giocava ancora nella Juventus.