Dybala, prove di intesa

Da 48 ore è cambiato tutto , anche nella comunicazione del Club. La società non nega più i contatti con Paulo, ma sottolinea come il quadro sia cambiato radicalmente negli ultimi 2-3 giorni. Vedendo lo stallo della situazione , uno degli intermediari ha contattato ancora Pinto ed ha chiesto al gm la possibilità della Roma di arrivare almeno a 5,5 milioni di ingaggio.

Il giorno dopo, puntuale, la chiamata di Mou nella quale il tecnico ha spinto sull’acceleratore per convincere l’argentino. Ieri Pinto, a colloquio con Antun e Novel, ha presentato la proposto giallorossa che comprende anche, come successo per Abraham, la dilazione delle commissioni che sono scese a circa 4 milioni.