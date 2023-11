Dybala promette: nozze e rientro

Nella settimana che lo vedrà, dopo un mese di stop, riabbracciare l'Olimpico e la Roma, Dybala dice sì a Oriana Sabatini, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. O meglio, è la modella e cantante argentina, sua compagna, ad accettare la proposta di matrimonio di Paulo. Il luogo scelto è a dir poco suggestivo: Fontana di Trevi. Il tutto avviene in piena notte. L'argentino è con gli amici di sempre, Paredes e Morata, accompagnati dalle rispettive mogli Camilla e Alice. E proprio la signora Morata, dopo aver cenato insieme e preso un gelato a via delle Muratte, diventa la complice numero 1 della Joya: "Perché non andiamo a Fontana di Trevi? Voglio tirare la monetina, a Roma non vengo mai". La comitiva si sposta così a Piazza di Trevi. Giunti davanti alla più grande fra le cele bri fontane romane, la futura signora Dybala chiede una moneta. Paulo approfitta del momento: dalla tasca del giubetto di pelle tira fuori l'anello di diamanti (fatto fare su misura dopo essersi consultato con la mamma della showgirl) e 'inginocchia. 55mila risposte al post ci sono anche Morata e la moglie Alice ("Andiamo ragazzi"), Abraham, Chiara Ferragni («Congratulazioni»), Nicolas Tagliafico e quasi tutti i compagni di Nazionale dell'Argentina. Si accoda anche qualche tifoso della Roma chescherzando, ma non troppo, gli chiede scimmiottando il marchese del Grillo: "Bella la proposta, bello l'anello, bello il matrimonio. Ma quando torni?". Non dovrà attendere molto. Paulo domenica giocherà contro il Lecce. La lesione distrattiva al collaterale è stata smaltita. La conferma è arrivata ieri quando l'argentino si è aggregato alla squadra per la ripresa degli allenamenti dopo il ko di Milano.