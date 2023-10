Dybala out, Smalling è un rebus. Dubbio Spina

Ci ha provato fino all'ultimo Dybala ma alla fine si è dovuto arrendere. E poco importa se alla fine per fare gruppo partirà con i compagni per Milano (decisione in mattinata). Il rientro - scrive Gianluca Lengua su 'Il Messaggero' - a questo punto è rimandato alla gara contro il Lecce, se non addirittura al derby. In dubbio anche Spinazzola che ieri non ha preso parte alla seduta dopo l'affaticamento muscolare rimediato con il Monza. Poi c'è il capitolo Smalling: le aspettative erano di rivederlo qualche minuto con lo Slavia Praga e poi titolare con l'Inter. Pronostici completamenti disattesi perché in Europa non è andato nemmeno in panchina, ieri non si è allenato e oggi non partirà per Milano salvo miracoli. Llorente è tornato in pianta stabile e dirigerà lui il reparto contro l'Inter assieme a Ndicka e Mancini. A centrocampo è sicuro l'impiego di Paredes e uno tra Bove e Aouar (l'azzurro nettamente in vantaggio). Sulla corsia di destra spazio a Karsdorp, a sinistra è pronto Zalewski. In attacco ElShaarawy (o Belotti) e Lukaku.