Dybala, oggi la verità: col Milan è out. Il calvario infinito di un fuoriclasse fragile

La prima ecografia non è bastata a stabilire l'entità dell'infortunio. La Joya quest'anno ha già saltato 8 gare

Redazione

Alla fine, il vero problema, stando proprio a quanto sostiene José Mourinho, è come la Roma sia strettamente/tecnicamente/psicologicamente legata al giocatore più fragile della sua rosa, ovvero Paulo Dybala. La Joya, dati alla mano, per le giocate, la tecnica, per capacità di incidere e spostare i risultati, in effetti è l’uomo in più. Ma altri dati, quelli legati alle presenze e agli infortuni, dicono che Mou non ci può mai contare per un lungo periodo. E questo, appunto, è stato un problema (in giallorosso ha saltato in totale 29 gare, comprese quelle in cui ha subito gli infortuni) e probabilmente lo sarà ancora. Dopo lo stop del derby, Paulo si dovrà fermare ancora e non è dato sapere pér quanto. Ieri si è sottoposto a un’ecografia, che non è stata sufficiente a capire la vera entità della lesione, era - dicono - pulita, ma dovrà sottoporsi a un nuovo controllo entro le prossime 48 ore e solo in quel momento ne sapremo di più.

Intanto - scrive Alessandro Angeloni su 'Il Messaggero' - possiamo dire che salterà il Milan e probabilmente il Verona, poi il database con i giorni di assenza verrà aggiornato e già ha uno storico notevole, da quando è arrivato in Italia ha saltato 101 partite. Mou ora dovrà arrangiarsi ancora una volta: Belotti è l’indiziato numero uno a sostituire la Joya. Azmoun è via per la Coppa d'Asia, restano il Gallo, ElSha, con Pellegrini - se sta bene- in grado di dare fantasia al fianco di Lukaku, sempre più stanco, solo e abbandonato. Dybala in questa stagione non si è fatto mancare nulla, perché è stato fuori non solo per noie muscolari, ma pure per squalifica e per un problema al legamento collaterale: tra campionato e coppe, otto partite in totale, tre di queste la Roma le ha perse e una l’ha pareggiata, in più la sconfitta di Verona, il pari con la Fiorentina e la sconfitta nel derby. Per squalifica ha saltato la prima di campionato con la Salernitana. Mou spera di riaverlo almeno con il Verona, ma solo il nuovo esame dirà se i giorni saranno di più. Per scongiurare il rischio di ricaduta. E per dare pace a quel maledetto flessore.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.