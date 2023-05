Dybala migliora, oggi torna in gruppo. Per Smalling l’obiettivo è la panchina

La rincorsa è iniziata. Dybala,Smalling, El Shaarawy, Llorente e Celik, ultimo della serie, accelerano in vista del ritorno di giovedì contro il Bayer Leverkusen. Le buone notizie arrivano soprattutto da Dybala, scrive Stefano Carina su "Il Messaggero". Ieri l'argentino si è allenato a parte insieme a Smalling. Oggi è il giorno della verità. Perché se è certo che partirà con la squadra, la seduta di oggi dirà se ci sono possibilità o meno di vederlo in campo dal primo minuto. Dopo aver riposato con il Bologna e aver lavorato tra esercizi posturali, tecar e manipolazione fisioterapica nell'ultimo weekend, la Joya vuole provare un minimo a forzare. Mourinho, sollecitato sull'argomento domenica sera, è sembrato scettico: "Paulo? È un grande dubbio". Ma ci sta che in un momento così delicato della stagione, nelle parole del portoghese si possa trovare un mix di cautela, pre-tattica e scaramanzia. Troppo importante riavere l'argentino se non in ottime almeno in buone condizioni. Le stesse con le quali anche Smalling si avvicina al match di giovedì. Da qualche giorno, l'ex United, ha ripreso a correre e a lavorare atleticamente senza avvertire noie muscolari. L'inglese punta a sedersi in panchina e di poter dare un contributo qualora dovesse servire nel finale della partita. Discorso analogo per El Shaarawy che ha già annunciato via social nella giornata di domenica come il recupero dalla lesione al flessore della coscia destra proceda spedito e fanno spazio ad un moderato ottimismo. Lo stesso che ieri si respiva per Celik. Il difensore verrà valutato questa mattina: a seconda di come si sentirà, si deciderà se effettuare o meno ulteriori esami strumentali. Diverse invece le situazioni di Llorente e Karsdorp. Lo spagnolo sta recuperando dalla lesione e tra il match di lunedì con la Salernitana e quello successivo a Firente, punta a rientrare. Confida nel rush finale anche Karsdorp. Il sogno dell'olandese è far parte della comitiva che il 31 maggio si giocherà la finale a Budapest