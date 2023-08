Dybala migliora e oggi sarà in campo. Renato Sanches aspetta il via libera

Largentino non partirà per Tirana, inutile forzare visto che salterà per squalifica la prima di campionato

Tra un mercato che non decolla e un campionato che si avvicina, Mourinho prepara l'ultima amichevole stagionale prima del debutto in serie A contro la Salernitana (sabato 20, ore 18), scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Sarà un lieto ritorno quello a Tirana, teatro del trionfo in Conference League. Lo Special non porterà con sé Matic che anche ieri si è allenato a parte. Situazione che mercoledì sembrava preludere ad un chiarimento ma che rimane in vece ancora da definire tra problematiche personali del calciatore e proposte di mercato (Rennes). Anche Dybala, alla pari dell'amico serbo, non si è alienato con il gruppo ma l'argentino confida oggi di aggregarsi alla squadra. Rimane invece in dubbio per Tirana.