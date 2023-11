Dybala-Lukaku, si rivede la super coppia. Smalling, il rientro è sempre più lontano

C’è un dato su tutti, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero, che spiega quanto sia indispensabile per la Roma che Paulo Dybala giochi insieme a Romelu Lukaku. I gol segnati dai giallorossi quando la coppia è in campo titolare sono 15, realizzati contro Empoli, Torino, Genoa, Frosinone e Cagliari (tre vittorie e un pareggio). Di questi, nove hanno la firma della Lu-Pa tra reti e assist. Nelle cinque in cui uno dei due è mancato, invece, le marcature sono scese a 5, un terzo. Nel secondo caso il livello delle partite non è stato lo stesso, perché l’argentino ha saltato sia il Milan che l’Inter. Inoltre nel computo entrano anche le sconfitte di inizio campionato con Salernitana e Verona: con i campani Paulo era squalificato, con i gialloblù c’era ma era assente l’ex Chelsea che è arrivato a fine agosto. L’intenzione di Mourinho è di farli giocare insieme sin da subito già da oggi contro il Lecce, problemi fisici permettendo. Il tecnico ha garantito che Paulo sta bene, può partire titolare a meno che non si faccia largo la prudenza, in vista del derby. Non è da escludere, infatti, un rientro graduale per evitare ricadute e noie muscolari e averlo al meglio il 12 novembre nella stracittadina.