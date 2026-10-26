Paulo sta meglio, ieri si è allenato parzialmente in gruppo ma va verso la panchina per poi tornare dal primo minuto a Udine. La squadra dopo la trasferta di sabato è rimasta a dormire a Trigoria, oggi la rifinitura per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Soulé e Malen guideranno l’attacco, con loro uno tra Mora e Cristante. Dybala è pronto a tornare, mentre Koné dovrà ancora attendere qualche giorno. Le sue condizioni migliorano, ma domani sera sarà ancora in tribuna. Nel mirino c’è il big match di Champions League contro il Manchester United, ma potrebbe viaggiare con la squadra anche per Udine. Il motivo è logistico, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. La squadra dopo la sfida con i bianconeri non tornerà nella Capitale, ma rimarrà in Friuli e poi raggiungerà l’Inghilterra con un volo da Trieste. Un cambio di programma voluto da Gasperini per gestire le forze ed evitare troppi spostamenti. I dettagli in questi casi possono fare la differenza.