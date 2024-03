Dybala in dubbio, scatta l’ora di Baldanzi. Azmoun, un mese di stop

Alliraniano è stata diagnosticata una lesione ai flessori della coscia sinistra

Redazione 31 marzo - 08:05

È l’ora di Tommaso Baldanzi. L’attaccante, acquistato a gennaio a titolo definitivo dall’Empoli per 10 milioni più 5 di bonus, ha adesso una nuova chance per invertire il trend, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. La giovane età, l’inesperienza e l’adattamento in un club come la Roma, lo hanno parzialmente esentato dalle responsabilità di dover incidere immediatamente. Ma con Dybala ancora in dubbio, a Lecce dovrebbe toccare a lui. De Rossi ha spiegato infatti che l’argentino si è allenato per la prima volta con il gruppo nella giornata di ieri dopo l’infortunio all’adduttore, oggi svolgerà un’altra seduta e da questa valuterà se portarlo o meno in Salento. Tentare e forzare a tutti i costi, però, potrebbe diventare controproducente anche in ottica del tour de force contro la Lazio e il doppio confronto europeo con il Milan.

Contro il Lecce Baldanzi può giocarsi un’opportunità in una partita delicatissima in cui i tre punti sono determinanti per tenere il distacco con l’Atalanta, reduce da un 3-0 al Napoli, e momentaneamente a meno uno dalla Roma con una partita ancora da giocare. C’è poi il Bologna da raggiungere al quarto posto. Partiranno per Lecce Smalling e Sanches, resta in infermeria Azmoun a cui è stata diagnosticata una lesione ai flessori della coscia sinistra. Per l’iraniano si profila un mese di stop. Sta bene Abraham, ma domani non sarà utilizzato perché deve completare la quarta settimana di allenamento a pieno regime con la squadra. L’obiettivo è il derby.

