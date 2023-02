Dybala, i paletti sul futuro: “Io sto qui perché c’è Mou”

Non bastava la riflessione a voce alta di Mourinho e la richiesta di un incontro con i Friedkin. Ad alimentare la vigilia del match con il Salisburgo, ci pensa anche Dybala. Lo fa in modo più naturale, quasi ingenuo di chi, davanti ad una telecamera e a un microfono non sa mentire e dribblare una domanda che riguarda il suo domani nella Roma. Il messaggio che arriva - scrive Stefano Carina su 'Il Messaggero' - è tanto chiaro quanto quello lanciato dal tecnico pochi minuti prima: "Quello che succederà a fine anno non lo so. Io vorrei essere allenato da Mourinho perché è uno dei migliori e voglio vincere con lui. Io voglio vincere con la Roma e spero che l’anno prossimo saremo in Champions". Niente male per essere una vigilia. Anche l’argentino, dopo il tecnico, alimenta dubbi sul futuro in giallorosso. È maledettamente sincero, sapendo che ci sono troppe variabili in gioco per dare una risposta netta a metà febbraio. L’argentino attualmente guadagna 5 milioni: lo stipendio, senza l'attivazione della clausola, lieviterebbe a 6. È tutto in gioco quindi.