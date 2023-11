Dybala: “Finalmente sto bene”

Paulo Dybala ha festeggiato i suoi 30 anni in Argentina, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Il regalo più grande è stata la ritrovata convocazione in nazionale dopo aver saltato la scorsa chiamata per infortunio. Ha viaggiato con Paredes ed entrambi saranno gli ultimi a tornare a Trigoria per via dell'impegno con l'albiceleste il 27 novembre con il Brasile (domani la sfida con l'Uruguay alla Bombonera). Al rientro tutte le energie sul campionato che non si fermerà fino a metà marzo, nemmeno per la pausa natalizia. Paulo vuole cambiare marcia, dopo un avvio difficile: "Sto bene, ho recuperato. Mourinho ha molto peso per noi. Ama gli argentini, nella Roma gioco un po' più spostato a destra, ma ovviamente in nazionale sono a disposizione dell'allenatore". Delle difficoltà le ha palesate anche Paredes: "Ho incontrato un allenatore che mi dà moltissima fiducia", ha però spiegato l'argentino. Intanto prima gara nei gironi di Champions per le donne di Spugna: 2-2 in rimonta con gol al 90° di Giugliano contro il Bayern.