Dybala è da gestire, ma la vera lacuna rimane il centravanti

In ritardo. In campo e sul mercato. A 12 giorni dall’inizio del campionato la Roma si riscopre ad inseguire. Non bastano Aouar, Ndicka, Kristensen e Llorente quando nella passata stagione sei arrivato 7° sul campo e hai perso in ordine Abraham fino a gennaio, Ibañez (ceduto all’Al Ahli) e ti appresti a salutare Matic. All’appello - sottolinea Stefano Carina su 'Il Messaggero' - mancano quindi un centravanti, una mezzala d’inserimento e ora, se il serbo darà seguito ai suoi propositi di trasferirsi al Rennes, un vice-Cristante.Mourinho - come spiegato nell’intervista rilasciata ieri al Corriere dello Sport - sembra aver perso ogni speranza di poter arrivare a Morata ma a questo punto chiede il doppio centravanti: l’esperto (Arnautovic o Zapata) più il giovane (Marcos Leonardo). In mediana, oltre a RenatoSanches, potrebbe così servire di tornare a bussare alla porta del Psg dove c’è Paredes in uscita. Al di là dei nomi, la Roma sembra comunque prigioniera delle solite incertezze e fragilità. Le prime sono legate al futuro di José che tra una riflessione sul presente, sul mondo arbitrale italiano e le proprie ambizioni personali, ha lasciato intendere come questo sarà molto probabilmente il suo ultimo anno nella Capitale. Le seconde, invece, riguardano Dybala. Le fortune della squadra dipendono da lui. Tolosa ha però confermato che la Joya andrà dosata, centellinata nell’impiego.