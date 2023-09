Dybala: “Dovevamo dare un segnale”

Due gol, una traversa e la palma del migliore in campo. Paulo Dybala è tornato, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Nel suo splendore. Che fa rima con semplicità. Perché i campioni sono così: rendono semplice quello che per il comune mortale è una magia. Il secondo gol dell'argentino è di una bellezza disarmante. Finta a mettere seduto Luperto e palla in rete: "Dovevamo dare un messaggio, cambiare qualcosa, cercare ognuno di fare qualcosa in più, un sacrificio el'abbiamo fatto - racconta la Joya a fine partita - Lukaku? Sono molto contento del suo arrivo, ma anche quelli di Azmoun, Aquar, Ndickca, di tutti". E proprio di tutti ci sarà bisogno in una stagione che si profila lunghissima. Giovedì ad esempio la Roma giocherà a Tiraspol (Moldavia) contro lo Sheriff nella gara d'esordio di Europa League (ore 18.45). Mourinho avrà l'opportunità di ruotare la formazione titolare in vista della trasferta di Torino (domenica 24).