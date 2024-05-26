Non sarà solo una staffetta quella tra Paulo Dybala e Tommaso Baldanzi, ma potrebbe diventare anche un passaggio di testimone. La certezza assoluta che l'argentino resti a Roma anche il prossimo anno ancora non c'è. A luglio si attiverà la clausola rescissoria e qualsiasi club potrebbe decidere di investire su di lui. Baldanzi - scrive Gianluca Lengua su 'Il Messaggero' - ha avuto l'opportunità per quattro mesi di crescere accanto a Dybala, tra i migliori in Europa nel suo ruolo. L'Empoli è anche la sua ex squadra e potrebbe non salvarsi dalla retrocessione qualora dovesse perdere. Per questo De Rossi ha messo in dubbio il suo utilizzo. Tommaso potrebbe subentrare a partita in corso. Ecco perché Dybala è il favorito a partire titolare. Ha intenzione di far cambiare idea al ct dell'Argentina Scaloni che lo ha escluso dalle convocazioni per le due amichevoli in vista della Coppa America. Una doccia ghiacciata per la Joya che ha sempre messo al primo posto la sua nazionale. E chissà se il suo erede designato Baldanzi sarà in grado di emularlo, regalando più continuità. Quella che nel suo biennio romano è mancata. E a proposito di calciatori a fine contratto, nella Roma ce ne sono otto che sicuramente saluteranno, più uno (Angelino) che è vicino al riscatto. Rui Patricio che aspira ad un rinnovo come secondo, Huijsen, Llorente, Kristensen, Spinazzola, Renato Sanches, Azmoun e Lukaku. Insomma, quasi una squadra da rimpiazzare.