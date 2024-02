Dybala: “Arabia? Lì ho tanti amici. Ma mi vedo ancora in giallorosso”

Con centinaia di richieste d’intervista in Italia e in Europa, Paulo Dybala - sottolinea Gianluca Lengua su 'Il Messaggero' - ha scelto di parlare al quotidiano Al Arabi Al Jadeed. Pur ribadendo che al momento si vede esclusivamente con la maglia della Roma indosso, la Joya tesse le lodi della lega saudita:"Ho guardato diverse partite in tv e sono rimasto impressionato sia dal livello di gioco che dalla passione dei tifosi. Inoltre, molti dei miei compagni di squadra argentini giocanolì, e loro spesso ne parlano bene. Ma in questo momento gioco nella Roma e mi immagino con la Roma. De Rossi sta trasmettendo le sue idee ed è davvero stimolante lavorare con lui. Vorrei raggiungere la Champions".