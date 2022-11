Dybala accelera e vede il Torino

Paulo Dybala accelera verso il Mondiale. Il tecnico dell'Argentina Scaloni non ha chiuso le porte, ma vorrebbe vederlo in campo contro il Torino il 13 novembre. Impresa difficile, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero, ma non impossibile perché il recupero procede spedito senza intoppi. A Trigoria viene visitato quotidianamente, si sottopone a giorni alternati ad ecografie per valutare la cicatrizzazione della lesione al retto femorale, Mou è in attesa e intanto, come Sarri, ha scelto di non parlare alla vigilia del derby. Qualche ora di relax in attesa del big match in cui José avrà a disposizione tutti i giocatori ad eccezione dei lungodegenti. Si prevede l'Olimpico sold-out: sedicesimo tutto esaurito consecutivo (il primo è stato nel derby del 20 marzo, ma con capienza al 75%)e a breve verrà data comunicazione del 17° per Roma-Torino.