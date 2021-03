Due capitani per sfidare il Napoli: tornano titolari Pellegrini e Dzeko

Archiviata sino ad aprile l’Europa League, la Roma si rituffa in campionato. Domani c’è il Napoli per quello che somiglia, Atalanta permettendo, ad uno spareggio Champions. Fonseca – scrive Stefano Carina su “Il Messaggero” – si avvicina al match senza il lungodegente Zaniolo, Veretout e Mkhitaryan. Per Smalling si decide oggi.

Dal primo minuto, si rivedranno anche Pellegrini e Dzeko. Lorenzo giovedì sera ha giocato mezz’ora a qualificazione blindata mentre Edin è rimasto in panchina. Nonostante la doppietta di Mayoral, il bosniaco è pronto a riprendersi il posto da titolare. In questo finale di stagione serve un’inversione di tendenza. Da quando è arrivato nella Capitale, per la prima volta non c’è la sua impronta. Appena 7 gol in campionato che si sommano ai 3 in Europa League. L’ultimo, però, tra litigi e infortuni, è datato 25 febbraio (al Braga). In serie A, Edin non segna addirittura da oltre tre mesi (3 gennaio: 1-0 alla Sampdoria).

Dzeko sta procedendo alla stessa velocità del 2018-19 (stagione poi conclusa con 9 centri più 3 in Europa). Una volta soltanto ha fatto peggio: nel 2015-16 a questo punto della stagione aveva segnato 6 reti in campionato e 2 in coppa. L’ennesima ripartenza, dopo quella falsa di Parma, è targata Napoli. Squadra alla quale ha segnato 4 volte (due doppiette nel 2016-17 e 2017-18) in 12 confronti ma mai all’Olimpico.