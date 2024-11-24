Archiviata l’ultima pausa per nazionali del 2024 per la Roma è tempo di tornare a fare sul serio, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Oggi contro il Napoli Ranieri torna per la terza volta sulla panchina giallorossa. Il dubbio su Paulo Dybala è stato sciolto nella giornata di ieri. È convocato, ma non ha i 90 minuti nelle gambe. Ha svolto pochi allenamenti con il gruppo e l’allenatore non ha intenzione di rischiare in vista dei prossimi impegni con Tottenham (che ieri ha rifilato quattro gol al City di Guardiola) e Atalanta. In questi giorni sono stati provati il 4-5-1 e il 4-2-3-1.

Tutto dipende dalla posizione di Pellegrini sulla trequarti alle spalle di Dovbyk. Ha riposato nell’ultima gara con l’Ucraina – entrando in campo solamente nel finale e si è messo alle spalle il problema al ginocchio sinistro. Dubbi sulle fasce che avranno anche il compito di arginare Kvaratskhelia e Politano: El Shaarawy è stato provato a destra per poter dare una mano a Celik con il georgiano. Nel caso venisse confermato, il ballottaggio diventa quello tra Soulé e Zalewski. Con il secondo che potrebbe essere il favorito per non far giocare l’argentino fuori ruolo e coprire meglio su Politano. In mezzo al campo pronti Cristante e Koné.