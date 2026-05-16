Il piano è pronto. La macchina operativa è entrata in azione già da ieri quando sono scattate le prime bonifiche nell'area circostante il Foro Italico e lo Stadio Olimpico. Perché è lì che domani arriveranno circa 70mila persone. Diecimila per gli Internazionali di tennis, 60mila per assistere al derby Roma-Lazio. Tra loro anche molte cariche istituzionali, a partire dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, scrive Luisa Urbani su Il Messaggero. "Siamo capaci di fare qualsiasi cosa, anche gestire insieme due eventi di grande portata come il derby e gli Internazionali di tennis", aveva detto la scorsa settimana il questore di Roma, Roberto Massucci. E ora lo sta mettendo in pratica con il dispositivo di sicurezza definito ieri durante il tavolo insieme a carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. Miglia-ia, infatti, le forze in campo per sorvegliare non solo la zona dello Stadio Olimpico e del Foro Italico, ma anche le aree del Centro dove sono solite ritrovarsi le tifoserie di Roma e Lazio. Sorveglieranno le zone sensibili via terra e dall'alto grazie al coinvolgimento dei piloti del I Reparto Volo.

Sono stati previsti corridoi differenziati che saranno presidiati da un maggior numero di steward per controllare gli accessi agli impianti sportivi. I tifosi della Lazio saranno indirizzati da Ponte Milvio verso il lato nord dello stadio e sul Lungotevere Maresciallo Diaz. Per la Roma il percorso passerà dal Lungotevere Thaon di Revel e dal Ponte Duca d'Aosta fino ai varchi di piazza Lauro De Bosis. I settori Monte Mario saranno raggiungibili dal Ponte della Musica, Lungotevere della Vittoria e viale Angelico, mentre il pubblico del tennis accederà dai varchi di viale delle Olimpiadi e via Canevaro.