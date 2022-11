Dopo il derby: Daspo per sei tifosi emessi dal Questore

Il Questore di Roma, all’esito dell’istruttoria avanzata dalla Divisione Anticrimine della Questura di Roma, ha emesso 6 Daspo nei confronti di altrettanti tifosi, in seguito all'incontro sportivo Roma-Lazio del 6 novembre. I primi 4 provvedimenti, riporta Il Messaggero, sono scaturiti dopo l’arresto di altrettanti tifosi romanisti da parte degli agenti di polizia del Commissariato Villa Glori. Nei pressi dello stadio erano stati trovati in possesso, dentro un’autovettura, di una mazza di legno, un martello, uncoltello di circa 20cme diversi capi di abbigliamento utilizzabili per occultare il volto. Per questi fatti, atteso che i soggetti sono tutti già destinatari di analoghi provvedimenti, sono stati emessi, un Daspo della durata di 10 anni, uno di 6 anni e due di anni 5. Nel corso della stessa partita sono stati emanati altri 2 Daspo nei confronti di due tifosi: uno ha scavalcato il settore della Curva Nord con relativa invasione di campo, l’altro aveva un fumogeno in tasca.