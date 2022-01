Donadoni: “Zaniolo ha doti da campione, ma deve convincersi e fare sacrifici”

L'ex ct della Nazionale ha parlato dei due talenti azzurri della Roma e di Mourinho: "Allenare Pellegrini è il sogno di ogni allenatore"

A proposito di romanisti, Pellegrini per grinta e motivazioni ricorda molto Donadoni. È un giocatore dotato, con carattere e una personalità estremamente positiva. Non si risparmia mai, emerge che ha grande passione e che punta a scendere sempre in campo. La sua determinazione certifica la sua personalità. Come allenatore amo i calciatori che danno tutto e ai quali bisogna dire calma. Allenare giocatori come Pellegrini è il sogno di qualsiasi tecnico.