Domani la ripresa, José senza 12 calciatori

C'è la sosta per le nazionali, resteranno a Trigoria, ripresa domani alle 10,30, gli infortunati Abraham e Kumbulla, oltre a chi ha recuperato solo di recente come Spinazzola e Pellegrini. Come riportato da Il Messaggero, partirà Lukaku per i due impegni del Belgio con Serbia (15 novembre) e Arzebaigian (19), i Diavoli Rossi sono già qualificati a Euro 2024. Viaggio internazionale per Dybala e Paredes: in Argentina per i due match contro Uruguay e Brasile. Luciano Spalletti, invece, ha chiamato Cristante ed El Shaarawy per le due partite decisive contro Macedonia del Nord e Ucraina. A Trigoria non ci saranno nemmeno Ndicka e Aouar, uno in Costa d'Avorio e l'altro in Algeria. Zalewski guadagna nuovamente la nazionale maggiore. Via anche Celik che andrà in Turchia e Kristensen, in Danimarca. Rui Patricio raggiungerà il Portogallo. Bove andrà in Under 21.