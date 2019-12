Domani allenamento al Tre Fontane

Vacanze alle spalle per i calciatori della Roma che ieri hanno ricominciato gli allenamenti in vista delmatch contro il Torino del prossimo 5 gennaio (Olimpico ore 20.45).

Tutti hanno risposto presente, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero, tranne Zappacosta (rottura del legamento crociato) che si trova a Cortina perché si è allenato nei giorni precedenti, rientrerà a Trigoria il 2 gennaio.

Restano fermi Pastore (edema all’anca), Santon (lesione bicipite femorale), Cristante (distacco del tendine) e Kluivert (edema al flessore coscia sinistra). Hanno svolto allenamento individuale Pellegrini e Smalling,ma dall’infermeria fanno sapere che è normale routine, per loro oggi il rientro in gruppo.

Per domani, invece, il club ha deciso di festeggiare l’arrivo del nuovo anno assieme ai tifosi: i giocatori svolgeranno un allenamento a porte aperte (ore 15) presso lo stadio Tre Fontane. Le tribune sono andate sold out in appena due ore (ingresso gratuito con registrazione), saranno presenti circa 2600 tifosi.