Dinamismo, grinta e tocco “imperfetto”: ecco Camara, l’uomo in più nel motore

Ci vuole poco a capire che Mou non lo consideri ancora pronto, avendo lui giocato solo in Guinea, con Kaloum Star e Santoba, in Francia (Corsica) con l’Ajaccio prima di salire di grado nell'Olympiakos (4 stagioni. piene di 185 presenze, 19 gol, di questi 3 in Champions). Sostituire Wijnaldum non era né sarà facile, ma Mady. l'altra sera ha mostrato caratteristiche che gli attuali suoi colleghi di reparto non hanno. Deve crescere, insomma, e Mou prova a renderlo completo, più affidabile per considerarlo di più nelle rotazioni, forse già lunedì a Marassi, al fianco di uno tra Matic (uscito malconcio da Siviglia) e Cristante.