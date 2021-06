Dimmi Josè

Mourinho raccontato da chi lo ha conosciuto bene

Come dopo la Champions interista. Cinico senza cuore? Macché, l'uomo oltre che religiosissimo (a Roma andrà per chiese, vedrete), è di passioni e amori durevoli, per la sua famiglia e pure per il suo adorato cane, Leya, uno yorkshire che era come un figlio. Quattro semifinali consecutive gli abbiamo visto perdere: col Barça, grazie a un arbitraggio maligno che scatenò il celebre porqué porqué porqué, col Bayern, col Dortmund di Lewandowski che quella notte schiaffò 4 gol sul muso dell'allora tenerissimo Varane, con l'Atletico di Simeone. L'abbiamo incrociato al Lowry Hotel di Manchester, dove ha vissuto per due anni e mezzo in una suite da 800 sterline a notte e dove anche per una birra aveva una saletta riservata e recintata. "Amigo, prendi qualcosa?". Erano già i suoi ultimi giorni, era in rotta col club: "Ma sai quanti soldi devono darmi per cacciarmi? Ah ah ah".