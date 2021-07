Digitalbits, Friedkin punta sulle criptovalute

L'azienda statunitense si occupa di blockchain open source e criptovalute e ha firmato un accordo da 36 milioni

Sulla maglia New Balance in posizione frontale ha il main sponsor Digitalbits che verserà al club di Friedkin 36 milioni di euro in tre anni, cifra considerevole in tempi di pandemia. È un'azienda statunitense - scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero - e si occupa di blockchain open source e di criptovalute. Un mercato, quello delle cripto, che la Roma sta prendendo in seria considerazione e su cui ha intenzione di investire nel futuro.