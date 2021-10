Diecimila tessere rinnovate, ma che fatica in avvio

In mattinata le migliaia di richieste pervenuti hanno infatti mandato in tilt i server del sistema VivaTicket che dovevano occuparsi di rinnovare le tessere

Oltre diecimila tessere rinnovate in poche ore, nonostante una falsa partenza dettata da un bug informatico. Il primo giorno della campagna abbonamenti della Roma scorre tra lamentele ed euforia, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. In mattinata le migliaia di richieste pervenuti hanno infatti mandato in tilt i server del sistema VivaTicket che dovevano occuparsi di rinnovare le tessere. Chi non era in fila all’Olimpico, lo era davanti a pc, tablet o smartphone, tentando (invano) di arrivare all’agognato abbonamento. Dopo 2 ore di attesa, alle 13 la sorpresa: “Il servizio online è temporaneamente sospeso“. Apriti cielo: radio locali e social presi d’assalto per lamentarsi. Il club – appurato del disservizio – si è scusato. Intorno alle ore 17 la vendita online è ripartita spedita con picchi prolungati di un abbonamento al secondo. Il termine per rinnovare le tessere scade giovedì alle ore 12.