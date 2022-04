Dieci arbitraggi contestati: persi punti preziosi per il 4° posto

Tutti gli errori arbitrali di cui si è lamentato Mourinho, e la Procura federale lo deferisce per dichiarazioni lesive

Lo sfogo è andato a segno. Quando parla Mourinho non lo fa mai a caso. Tempo di inanellare 12 risultati utili consecutivi, rimettersi in scia alla Juventus e subire un nuovo torto arbitrale. In un attimo il low profile tenuto in queste ultime settimane è scomparso, scrive Stefano Carina sul Messaggero. Come al solito ha fatto centro, tanto che la Procura federale stavolta valuta se deferirlo per dichiarazioni lesive. Il j’accuse contro Di Bello ha trovato il pieno appoggio della società e il consenso dei romanisti. Sono almeno dieci le partite sulle quali Mourinho ha da ridire qualcosa. Un’ammonizione galeotta, un’espulsione, un rigore non dato, un altro concesso in modo a dir poco generoso, un altro da ripetere.