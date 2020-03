Diawara, un test per la Coppa. Pellegrini, recupero in frenata

A Trigoria le buone notizie non viaggiano mai in coppia, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. E così, per un Diawara che oggi giocherà con la Primavera (ore 13 contro l’Inter) per testare il menisco (lesionato esternamente) con sollecitazioni inevitabilmente maggiori rispetto ad una normale seduta di allenamento, c’è un Pellegrini che frena.

Il semaforo verde dal punto di vista medico è arrivato ma non coincide con le sensazioni di Lorenzo che ancora non riesce ad aggregarsi ai compagni. Fonseca, in accordo con il calciatore, gli ha lasciato carta bianca facendogli decidere quando forzare i carichi di lavoro.

Intanto al Fulvio Bernardini, hanno svolto esercizi individuali programmati sia Dzeko che Veretout, Allenamento individuale per Pastore, Zaniolo, Pellegrini e Zappacosta (si avvicina il rientro). Mercoledì ha effettuato una visita a Villa Stuart che ha confermato i miglioramenti al ginocchio operato a settembre. La partita messa nel mirino dall’ex granata è quella in programma con l’Udinese (4aprile).