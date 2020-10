Diawara torna ed è positivo: “Ma sto bene, tornerò presto”

Amadou Diawara è risultato positivo al Covid-19 dopo essere rientrato dalla Nazionale. Si tratta del quinto calciatore che ha contratto il Coronavirus in prima squadra dopo Mirante, Bruno Peres, Kluivert e Perez, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero.

Il centrocampista ha raggiunto la Guinea in Portogallo a metà della scorsa settimana ed è stato immediatamente sottoposto a tampone che ha dato risultato negativo. Non è andata così per altri suoi 5 compagni: Naby Keita, Francois Kamano, Ibrahima Koné, Ibrahima Camara e Florentin Pogba, infatti, sono risultati positivi costringendo la Federazione a chiedere l’annullamento dell’amichevole con il Gambia che si sarebbe dovuta disputare oggi ad Albuferia perché la selezione non avrebbe avuto a disposizione 11 calciatori da far scendere in campo. Appresa la notizia, Diawara ha fatto immediatamente rientro nella Capitale e ieri mattina si è sottoposto a tampone veloce presso il Campus Biomedico di Trigoria, ma in maniera slegata rispetto al gruppo squadra che li ha fatti in modalità drive-in al Fulvio Bernardini. Il risultato è stato annunciato dallo stesso calciatore attraverso un messaggio su Instagram: “Ciao a tutti, stamattina ho effettuato il tampone di rientro dalla Nazionale, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19. Voglio rassicurare tutte le persone che mi conoscono, per fortuna mi sento bene, ma come ovvio dovrò rispettare il periodo di quarantena. Spero di poter tornare a disposizione del mister il prima possibile!“.

Diawara, dunque, resterà in quarantena fino a quando il tampone non darà esito negativo e non sarà a disposizione per la partita di domenica sera contro il Benevento (ore 20.45).