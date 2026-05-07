Derby Roma-Lazio e Internazionali, il questore: “Possiamo gestirli in contemporanea”

Roberto Massucci, questore di Roma, sulla probabile concomitanza tra i due grandi eventi il 17 maggio: "Sarebbe meglio non fossero insieme, ma siamo capaci di fare tutto"

La questione sulla data e l'orario del derby tra Roma e Lazio in programma tra dieci giorni resta al centro dell'attenzione, vista la contemporaneità della finale degli Internazionali di tennis al Foro Italico. A tal proposito è intervenuto a 'Il Messaggero' il questore di Roma Roberto Massucci:"Non serve essere esperti di sicurezza per capire che sarebbe meglio che non ci sia la sovrapposizione. Ma ciò nonostante, noi siamo capaci di fare qualsiasi cosa, anche gestire insieme due eventi di tale portata. La prossima settimana, messe insieme le esigenze di tutti, si deciderà".