Derby Pd in Campidoglio: lite per la maglia di Totti

Non hanno litigato con tanta ferocia neppure alle Politiche per i posti al listino. Perché parafrasando Giulio Andreotti, la 10 der Capitano logora chi non ce l’ha. Sabato 15 ottobre evento clou per i patiti del calciotto: quadrangolare al Dabliu Eur Sport Club tra una selezione mista di vigili del IX Municipio e i rappresentanti di un’associazione che opera presso l’Ifo San Gallicano, il Lazio Club Campidoglio (allenati da Claudia Pappatà), la nazionale Poeti e il Roma Club Campidoglio. Ed è proprio in questa compagine - composta da consiglieri tifosi giallorossi - che si è sfiorato l’incidente politico-sportivo. Chiedere a Federico Rocca (FdI), che della compagine romanista è un po’ il managerall’inglese. Come racconta 'Il Messaggero', nella chat dei consiglieri, sulle taglie e sui numeri di maglia si è registrata la frattura nello spogliatoio: sia Lorenzo Marinone sia Mariano Angelucci, entrambi Pd, pretendono la 10."Il numero a me, nemmeno a dirlo...", scrive il primo. "Sei ‘na pippa, sei de Monteverde, io il dieci, tu prendi il meno 10", replica l’altro. Salomonico, Mister Rocca chiude la contesa: la 10 si ritira, come per Totti, Marinone prende la 8 e Angelucci la 20.