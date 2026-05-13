Il pasticcio è servito, ora il campionato è nel caos. Il derby della Capitale si gioca domenica alle 12.30, anzi lunedì alle 20.45, anzi boh. In realtà, ormai sembra quasi scontato il posticipo, che trascinerà a rimorchio Como-Parma, Juventus-Fiorentina, Milan-Genoa e Napoli-Pisa ovvero le altre gare della penultima giornata in cui dev'essere garantita la contemporaneità per la lotta ai medesimi obiettivi (Europa League e Champions). Scontro senza precedenti fra Lega Serie A e Viminale, un braccio di ferro infinito. La Lega Serie A - scrive 'Il Messaggero' - farà ricorso d'urgenza al Tar stamattina, "se non sarà stato revocato il provvedimento, per tutelare gli interessi dei tifosi e del campionato". In teoria, la decisione del Tar dovrebbe poi arrivare in 48 ore, fra domani e venerdì, ma per la Lega Serie A sono minime le chance di successo, nonostante le motivazioni addotte nel proprio comunicato.