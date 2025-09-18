Derby, allerta scontri a partire da sabato sera. Vandali contro “Ago”

Il derby numero 185 è già stato ribattezzato da radio e social come quello "della disperazione", eppure la voce delle tifoserie si farà sentire lo stesso, forse ancor di più: sessantamila le presenze previste all’Olimpico. Ma l’attenzione è alta dal punto di vista dell'ordine pubblico, dentro e fuori lo stadio. Oggi in prefettura al comitato provinciale per la sicurezza e l'ordine pubblico saranno focalizzate tutte le criticità emerse per poi calibrare i servizi di prevenzione e controllo per impedire qualsiasi tipo di disordine. Il prefetto Lamberto Giannini ha già chiesto che sia dispiegato il massimo delle forze possibili. L'area attorno all'Olimpico, così come i luoghi di ritrovo degli ultras (circoli e pub) saranno monitorati fin dal sabato sera. Così come - riporta 'Il Messaggero' - saranno effettuate le bonifiche nell'impianto e nell'area del Foro Italico. L'ultima stracittadina, quella giocata ancora in orario serale ad aprile, ha lasciato il segno, con 13 agenti feriti al termine di alcune cariche per disperdere 500 romanisti che prima del fischio iniziale avevano cercato il contatto coi laziali. Mentre gli agenti monitorano i social e i possibili arrivi delle tifoserie estere gemellate in rotta sull'Olimpico, c'è chi confida - non da meno - nel bel tempo previsto per l'ultima domenica d'estate, quando ancora parecchi saranno al mare. Il fatto che si giochi all'ora di pranzo, poi, magari farà favorire un deflusso più veloce e meno impegnativo per le forze dell'ordine. A proposito del piccolo giallo di Villa Lais - dove è sparita una targa intitolata allo storico capitano Di Bartolomei (secondo alcune testimonianze addirittura da giugno) - il presidente del municipio VII Francesco Laddaga spiega: "Non è sparita, è stata buttata giù, non sappiamo bene da chi. La targa si trova in un deposito all’interno della villa, ho già parlato con il figlio di Di Bartolomei e con l’ufficio toponomastica, a breve sarà rimessa al suo posto".