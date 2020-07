De Rossi tecnico è la tentazione della Fiorentina

Stavolta è il Daniele De Rossi allenatore a finire nel mirino della Fiorentina. E’ il secondo tentativo – un’indiscrezione di Sky – da parte della Viola, dopo quello da giocatore prima della partenza per l’Argentina, come riporta Il Messaggero.

L’amicizia con il ds Daniele Pradè e soprattutto i risultati poco convincenti di Iachini sulla panchina della Fiorentina hanno fatto il resto: a Firenze serve una svolta, entusiasmo e un progetto serio sui giovani. Per adesso siamo al semplice tentativo, perché l’idea della Fiorentina è ambiziosa ma, per il momento, complicata. Per adesso è una suggestione, che rischia di morire sul nascere, perché Daniele è alle prese con il patentino di allenatore, non ancora ottenuto, anche per i ritardi dovuti al lockdown da Covid-19. Pradè sta monitorando la situazione, De Rossi accetterebbe di buon grado: sarebbe la Serie A la sua prima da allenatore.

Un sistema si potrebbe trovare, facendo accompagnare De Rossi da un tecnico con patentino per la serie A o con deroga, proprio come fu, sempre a Firenze, per un certo Roberto Mancini.