De Rossi stile Mou: “Vogliamo ripeterci”

Per Daniele De Rossi è un esordio e si consuma sul territorio di José Mourinho, che ha portato la Roma a giocare due finali europee di fila. Una Roma che è in fase di ristrutturazione, senza ancora un ds, con Lina Souloukou come donna-dirigente sola al comando, via Tiago Pinto, via il capo della comunicazione Pietrafesa, e a breve sono in arrivo altri annunci, sempre in uscita. De Rossi - scrive Alessandro Angeloni su 'Il Messaggero' - non si fa distrarre da tutto questo, si gode la “prima”, guarda il percorso e soprattutto il traguardo, la terza finale consecutiva. Un qualcosa per pochi, in Italia ci sono riuscite Milan e Juventus e Parma. Ripercorrere la stessa strada di José non sarà semplice, specie un “semplice” esordiente come Daniele. Si torna al “De Kuip”, dove lui è stato con la Roma nove anni fa e dove la squadra lo scorso anno è uscita sconfitta, per poi ribaltare il risultato con l’exploit del ritorno in casa, "Sono contento di esordire in Europa. Non era molto preventivabile tempo fa: il 14 febbraio è il compleanno di mia figlia e l’anno scorso l'ho passato con lei dopo essere stato esonerato".