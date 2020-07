De Rossi pronto per la Fiorentina: “Ho già lo staff”

A pochi mesi di distanza dal suo addio al calcio giocato Daniele De Rossi è pronto per iniziare la sua nuova vita da allenatore. L’ex capitano della Roma, intervistato dal quotidiano argentino La Nacion, conferma indirettamente di essere ad un passo dalla panchina della Fiorentina, che ha deciso – riporta “Il Tempo” – di ripartire da lui dopo la deludente stagione con Montella e Iachini: “Penso di essere molto vicino a diventare un tecnico. Mi sento pronto ed entusiasta. Faccio – ha rivelato DDR – già riunioni con il mio staff tecnico, anche senza una squadra, stiamo già lavorando insieme, guardiamo le partite. Non ho fretta, ma la possibilità mi entusiasma perché voglio farlo davvero”.

Il campione del Mondo ha poi ricordato con affetto l’avventura al Boca Juniors e non ha escluso un clamoroso ritorno dal sapore romantico: “Molte volte mi sveglio che mi manca il Boca, voglio tornare alla Bombonera come allenatore. Se le cose fossero andate bene Burdisso mi avrebbe fatto iniziare la mia carriera da allenatore in fondo al club”.