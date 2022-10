De Rossi, la prima è super

Per De Rossi una giornata che non dimenticherà mai , davanti ai tifosi della Spal e alla sua famiglia al completo, scrive Gialuca Lengua su Il Messaggero.

“Negli ultimi 20 anni a Roma ho conosciuto tantissime persone. L’altro giorno è successa una tragedia, quindi la dedica è per Luca Valdiserri, Paola Di Caro e Andrea Di Caro che, oltre ad essere lo zio del ragazzo morto, è anche un mio amico. Non c’è nulla che possa lenire un dolore del genere, ma da padre questa cosa mi ha veramente sconvolto". Daniele non dimentica la sua città e le persone che lo hanno accompagnato: “Ovviamente per la Spal non provo le stesse cose che provo per la Roma, ma inizio a sentirmi uno di loro".