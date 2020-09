De Rossi: “Io in panchina? Prima prendo il patentino”

Daniele De Rossi ancora si definisce “giovane pensionato”, ma l’intenzione è quella trasformarsi quanto prima in giovane allenatore, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero.

Tutto avrà inizio non appena sarà possibile frequentare il corso a Coverciano, intanto si sta preparando assieme al suo staff guardando anche vecchie partite. “La Roma mi manca, ma adesso parlare del nulla non serve anche perché c’è gente che sta lavorando. Mio padre (Alberto De Rossi, allenatore della Primavera ndc) mi dice che Fonseca è una persona squisita e da parte mia c’è grande rispetto“, ha detto a margine del Premio Pietro Calabrese a Soriano nel Cimino.

“A Friedkin non devo dare consigli perché non prendo il patentino per fare il dirigente, ma il fatto di tenere tutti con i piedi per terra è un bene che alla lunga paga. Fare promesse che non possono essere mantenute è un errore grave, sopratutto in una piazza focosa come Roma.Meglio partire più calmi e poi stupire tutti“.