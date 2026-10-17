Dovrebbe prendere esempio da José Mourinho, Daniele De Rossi, capace di entrare in una bolla durante la partita all'Olimpico del suo Real contro la tanto amata Roma e poi riuscire a ribaltarla nel giro di otto minuti. Le emozioni che De Rossi proverà su quella panchina saranno inevitabilmente più intense di quelle vissute dallo Special One, fosse solo per una vita professionale trascorsa nella Capitale. Ecco perché, all'antivigilia, si è imposto di "essere emotivamente più freddo". Effettivamente, l'anno scorso, all'andata, l'emozione gli ha giocato un brutto scherzo, con il suo Genoa travolto 3-1. Questa sera - scrive Gianluca Lengua su 'Il Messaggero' - non mancherà la celebrazione dell'Olimpico nel rivederlo, anche se il clima sarà più austero rispetto a quello dello scorso anno. Questa volta Daniele non sarà il solo a dover fare i conti con i ricordi. Al suo fianco ci saranno El Shaarawy e Baldanzi. Per il Faraone sarà il primo ritorno all'Olimpico dopo l'addio estivo e un'avventura nella Capitale durata nove anni. Daniele deve rendere più solida la sua posizione accumulando più punti possibile. Inoltre, l'uscita del Chief of Football Diego Lopez ha portato all'arrivo di Fra-nçois Modesto e Stefano Melissano che hanno già trascorso diverse ore a colloquio con De Rossi per programmare il futuro.